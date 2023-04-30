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Зеленский поблагодарил партнеров: Вместе сможем не дать России затянуть войну

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 16:55
Зеленский поблагодарил партнеров: Вместе сможем не дать России затянуть войну
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина вместе с партнерами не даст России затянуть войну и восстановит мир.

Источник: обращение президента

Дословно: "Обязательно в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты наших общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности – все вместе в Украине, в Европе, в мире, – сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир".

Детали: По итогам недели Зеленский поблагодарил Францию за вооруженный пакет для Украины, поставки которого подтвердил президент страны Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским в воскресенье.

Также он поблагодарил "партнеров из Дании – за "Цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО".

"Спасибо Америке за финансирование в объеме 1 млрд 250 млн долларов для поддержки нашего бюджета и устойчивости. Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Спасибо Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях", - сказал президент.

"Очень важно, чтобы Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор", - сказал он.

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Темы: Зеленскийпомощь Украиневойна
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