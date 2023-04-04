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Татарського вбив Путін, коли вдерся в Україну – розвідка

Євген КізіловВівторок, 4 квітня 2023, 16:21
Татарського вбив Путін, коли вдерся в Україну – розвідка
Андрій Юсов. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

У Головному управлінні розвідки України вважають, що в ліквідації пропагандиста Владлена Татарського винуватий сам президент РФ Володимир Путін.

Джерело: офіційний представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і почав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність (лежить) на Путіні та на всьому його рашистському режимі, і за всі понад 175 тисяч знищених рашистів, і за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули через "прикру випадковість", чи отримали справедливий вирок від внутрішніх сил опору чи держави Україна".

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Деталі: Прогнозуючи перспективи для "інших Татарських", Юсов зазначив, що російським пропагандистам буде значно безпечніше в українських в'язницях, ніж в Росії.

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін), ще 30 осіб отримали поранення.
  • За підозрою у вбивстві російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

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Теми: розвідкапропагандаРосіявбивство
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