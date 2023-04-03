Росія вішає вбивство Татарського на спецслужби України і фонд Навального 

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Джерело: РИА Новости, ТАСС и "Дождь"

Деталі: Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі "теракт" щодо Владлена Татарського був спланований українськими спецслужбами із залученням "агентури" з-поміж осіб, які співпрацюють із Фондом боротьби з корупцією Навального.

Реклама:

За твердженням НАК, затримана Дар'я Трепова є активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією.

Слідчі встановлюють мотиви Трепової, заявили у Слідчому комітеті РФ.

Тим часом чоловік Дар'ї Трепової заявив, що не має стосунку до вибуху в Петербурзі. Про це повідомила Лібертаріанська партія Росії, членом якої він є.

ВІДЕО ДНЯ

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вбивство Татарського "є терактом" і за ним може стояти "київський режим".

За його словами, Володимир Путін був негайно проінформований про вбивство Татарського, а слідство робить "досить енергійні кроки із затримання підозрюваних".

Пряма мова Пєскова: "Є дані про те, що українські спецслужби можуть мати відношення до планування цього теракту.

Росія зіткнулася з київським режимом, який підтримує терористичні дії. Це режим, який стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної, режим, який, цілком можливо, стоїть за вбивством Фоміна. Це режим, який стоїть за вбивствами людей протягом багатьох років, починаючи з 2014 року".

Передісторія: