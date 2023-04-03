Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вішає вбивство Татарського на спецслужби України і фонд Навального 

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 12:19
Росія вішає вбивство Татарського на спецслужби України і фонд Навального 
Кремль, фото з сайту kremlin.ru

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Джерело: РИА НовостиТАСС и "Дождь"

Деталі: Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі "теракт" щодо Владлена Татарського був спланований українськими спецслужбами із залученням "агентури" з-поміж осіб, які співпрацюють із Фондом боротьби з корупцією Навального.

За твердженням НАК, затримана Дар'я Трепова є активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією. 

Слідчі встановлюють мотиви Трепової, заявили у Слідчому комітеті РФ.

Тим часом чоловік Дар'ї Трепової заявив, що не має стосунку до вибуху в Петербурзі. Про це повідомила Лібертаріанська партія Росії, членом якої він є.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вбивство Татарського "є терактом" і за ним може стояти "київський режим".

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, Володимир Путін був негайно проінформований про вбивство Татарського, а слідство робить "досить енергійні кроки із затримання підозрюваних". 

Пряма мова Пєскова: "Є дані про те, що українські спецслужби можуть мати відношення до планування цього теракту. 

Росія зіткнулася з київським режимом, який підтримує терористичні дії. Це режим, який стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної, режим, який, цілком можливо, стоїть за вбивством Фоміна. Це режим, який стоїть за вбивствами людей протягом багатьох років, починаючи з 2014 року".

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.

УП, доповнено
Теми: РосіяНавальнийвбивствопропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Росія
Збирав інформацію про ЗСУ і намагався втекти до Білорусі: на кордоні спіймали шпигуна РФ
Татарського вбив Путін, коли вдерся в Україну – розвідка
Мєдведєв хоче знищити російську опозицію як "скажених псів" після ліквідації Татарського
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: