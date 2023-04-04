Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці

Суд Москви відправив у СІЗО на два місяці Дар'ю Трепову, затриману у справі про вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський.

Джерело: російський РБК

Деталі: Басманний суд Москви санкціонував арешт Трепової до 2 червня. Про це просило слідство. Засідання проходило в закритому режимі.

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Суд відмовив захисту, який просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з арештом.

Передісторія:

2 квітня в центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб дістали поранення.

Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.

За версією слідства, 2 квітня Трепова за вказівкою організаторів злочину з України нібито принесла на "творчий вечір" Татарського статуетку, начинену вибухівкою, і передала її пропагандисту.

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального у вбивстві Татарського.

Слідчий комітет РФ також стверджує, що теракт планували й організували з України, а Трепова дотримується "опозиційних поглядів" і є прихильницею Фонду боротьби з корупцією. У ФБК відкинули зв'язок із вибухом.