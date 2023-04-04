Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці

Суд Москви відправив у СІЗО на два місяці Дар'ю Трепову, затриману у справі про вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський.

Джерело: російський РБК

Деталі: Басманний суд Москви санкціонував арешт Трепової до 2 червня. Про це просило слідство. Засідання проходило в закритому режимі.

Суд відмовив захисту, який просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з арештом.

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