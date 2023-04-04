Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 квітня 2023, 19:14
Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці
Скрін з відео із зали суду

Суд Москви відправив у СІЗО на два місяці Дар'ю Трепову, затриману у справі про вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський.

Джерело: російський РБК

Деталі: Басманний суд Москви санкціонував арешт Трепової до 2 червня. Про це просило слідство. Засідання проходило в закритому режимі. 

Суд відмовив захисту, який просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з арештом.

Передісторія: 

  • 2 квітня в центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб дістали поранення.
  • Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського. 
  • За версією слідства, 2 квітня Трепова за вказівкою організаторів злочину з України нібито принесла на "творчий вечір" Татарського статуетку, начинену вибухівкою, і передала її пропагандисту. 
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального у вбивстві Татарського.
  • Слідчий комітет РФ також стверджує, що теракт планували й організували з України, а Трепова дотримується "опозиційних поглядів" і є прихильницею Фонду боротьби з корупцією. У ФБК відкинули зв'язок із вибухом.

Теми: РосіясударештСІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Усі новини...
Росія
Обраний президент Чорногорії заявив, що слідуватиме політиці ЄС щодо Росії
Російський полковник і двоє його підлеглих ґвалтували українку на Харківщині
Данілов про заяви Шойгу щодо ядерних "Іскандерів" у Білорусі: Чистий блеф РФ
Останні новини
02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
01:18
Ворог атакував Херсонщину бомбами – ОВА
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
22:13
фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети
21:42
Зеленський: РФ провела Вербну неділю, вбивши чоловіка й дитину в Запоріжжі
21:11
США мали жорсткіше переслідувати порушників санкцій проти РФ з 2014 року – Politico
20:37
"Стати на ноги можливо в найскрутнішій ситуації". Історія переселенців із Донеччини
20:12
В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот – Сили оборони
Усі новини...
Реклама: