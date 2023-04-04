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Відповідальність за ліквідацію Татарського взяла на себе "Національна республіканська армія"

Євген КізіловВівторок, 4 квітня 2023, 20:44
Відповідальність за ліквідацію Татарського взяла на себе Національна республіканська армія
Владлен Татарський, фото з Telegram

Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського взяла на себе "Національна республіканська армія". Раніше їй приписували вбивство Дугіної.

Джерело: "Медуза", телеграм-канал "Роспартизан" і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який живе в Україні

Пряма мова НРА: "Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого палія і пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги ні від яких іноземних структур і тим більше спецслужб".

Деталі: Там підкреслили, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а "всі постраждалі входять до числа активних прихильників війни".

Представники організації також закликали російських правозахисників надати допомогу Дар'ї Треповій, заарештованій у цій справі, та "іншим невинним людям".

Нагадаємо: У серпні 2022 року Ілля Пономарьов повідомляв, що за вбивством доньки Олександра Дугіна Дар'ї теж стоїть "Національна республіканська армія".

До його заяви згадок про цю організацію в інтернеті не було.

ВІДЕО ДНЯ

2 квітня, у день загибелі Владлена Татарського, колишній депутат натякнув у ЗМІ, що знає вбивць "воєнкора", але поки чекає на "офіційну позицію групи, яка реалізувала цю акцію".

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін), ще 30 осіб отримали поранення.
  • За підозрою у вбивстві російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Теми: Росіяпропагандавбивство
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