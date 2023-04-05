Кремль знову вдався до ядерного шантажу – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль знову вдається до ядерних погроз, щоб стримати західну військову допомогу Україні напередодні запланованого контрнаступу.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики припускають, що Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках Союзної держави, коли президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.
У звіті нагадують, що Кремль оголосив 4 квітня, що Путін і Лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів 5 квітня і візьмуть участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави в Москві 6 квітня.
Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу України.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виправдав рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки і розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів, і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні, надавши додаткову військову допомогу Україні 4 квітня.
Крім того, Кремль продовжує докладати зусиль, щоб неправдиво запевнити російську громадськість у тому, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
Основні висновки ISW за 4 квітня:
- Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках Союзної держави, коли Путін і Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.
- Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого Україною контрнаступу.
- Демонстративна реакція фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина на вбивство російського військового блогера свідчить про те, що Пригожин, ймовірно, вважає, що напад був частково спрямований проти нього самого.
- Кремль продовжує намагатися фальшиво запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
- У той же час влада РФ, ймовірно, намагається перекласти більшу відповідальність за розвиток російської промисловості на регіональні органи влади, щоб захистити себе від можливої критики щодо погіршення економічної ситуації в Росії.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Також вони продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, а також на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- Крім того, окупанти продовжують підготовку до очікуваного українського контрнаступу на південному напрямку.
- Шойгу заявив, що весняний призов у Росії йде за планом, просувається так швидко, як і планувалося, і вже завершився первинний призов на строкову військову службу.
- Російські окупаційні чиновники спростовують українські повідомлення про те, що російська окупаційна влада готує плани евакуації з окупованих регіонів України.
- Білоруські державні ЗМІ повідомили, що Комітет державної безпеки Білорусі заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі терактів у Гродно.