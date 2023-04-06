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Пригожин визнав, що ЗСУ залишаються в Бахмуті: наступати неможливо

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 15:46
Пригожин визнав, що ЗСУ залишаються в Бахмуті: наступати неможливо
Євген Пригожин, скриншот

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута, і ні про який наступ росіян на цьому напрямку зараз не йдеться.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова Пригожина: "Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута – ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста".

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Деталі: За його словами, аби мати "позитивну динаміку", загарбникам необхідно вирішити 3 питання. Передусім, каже він, треба переконатись, що у росіян "нормально організоване командування", по-друге, перевірити надійність та захищеність флангів.

Також на порядку денному стоїть забезпечення снарядами. "Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти", - переконаний Пригожин.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 квітня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські сили "юридично захопили" Бахмут. При цьому він визнав, що в західній частині міста залишаються українські війська.
  • В своєму останньому звіті аналітики Інституту вивчення війни припустили, що найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, а російські сили просуваються у центр міста.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росіяни намагаються низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині компенсувати кількістю.
  • 4 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин приніс прапор на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка вже давно зруйнована в ході боїв у місті.

Теми: БахмутВагнервійнаРосія
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