Пригожин визнав, що ЗСУ залишаються в Бахмуті: наступати неможливо

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута, і ні про який наступ росіян на цьому напрямку зараз не йдеться.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова Пригожина: "Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута – ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста".

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Деталі: За його словами, аби мати "позитивну динаміку", загарбникам необхідно вирішити 3 питання. Передусім, каже він, треба переконатись, що у росіян "нормально організоване командування", по-друге, перевірити надійність та захищеність флангів.

Також на порядку денному стоїть забезпечення снарядами. "Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти", - переконаний Пригожин.

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