Звільнити Почаївську лавру з заручників УПЦ МП: в Раді готують перевірку

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову щодо перевірки дотримання умов договорів УПЦ МП безоплатним користуванням культовими спорудами Почаївської Свято-Успенською лаврою.

Джерело: заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави".

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Деталі: За її словами, нині Почаївська лавра перетворилася на "острів", куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль.

Також в комітеті вважають, щоб для того, аби звільнити із заручників УПЦ МП, необхідно взагалі розірвати договори користування і провести відповідні перевірки.

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