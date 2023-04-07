Звільнити Почаївську лавру з заручників УПЦ МП: в Раді готують перевірку

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову щодо перевірки дотримання умов договорів УПЦ МП безоплатним користуванням культовими спорудами Почаївської Свято-Успенською лаврою.

Джерело: заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави".

Деталі: За її словами, нині Почаївська лавра перетворилася на "острів", куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль.

Також в комітеті вважають, щоб для того, аби звільнити із заручників УПЦ МП, необхідно взагалі розірвати договори користування і провести відповідні перевірки.

Що було раніше:

3 квітня понад 30 народних депутатів ініціювали від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.