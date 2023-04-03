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У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 19:31
У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври
спікер вр руслан стефанчук, Getty Images

Понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє".

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Довідково: Почаївська Успенська лавра  — православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.

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Теми: УПЦ МПТернопільська областьцерква
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