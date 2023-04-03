Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 19:31
У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври
спікер вр руслан стефанчук, Getty Images

Понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Реклама:

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє".

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Довідково: Почаївська Успенська лавра  — православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: "Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Теми: УПЦ МПТернопільська областьцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: