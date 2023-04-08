Онуфрій запевняє, що паспорта РФ уже позбувся, але не каже коли

Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, однак визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся.

Джерело: заява Онуфрія на сайті УПЦ МП

Дослівно: "У відповідь на заяву кореспондента видання "Українська правда" Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую (вважаю – ред.) себе громадянином Росії".

Деталі: Онуфрій розлого розповів, як у 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, однак вирішив покинути університет і вступити до духовної семінарії.

"У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у Росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва Лавра і при ній Московські Духовна Академія і Семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії", - заявив митрополит.

Він продовжив, що під час навчання в третьому класі духовної семінарії вступив до братства Свято-Троїцької Сергієвої лаври й у 1971 році прийняв монашеський постриг. У стінах Свято-Троїцької Сергієвої лаври він провів дев’ятнадцять років і "мріяв прожити у святій обителі все своє життя", однак у 1988 році його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а в 1990 році – на Буковину.

Дослівно: "У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки.

ВІДЕО ДНЯ

Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України".

Більше деталей: Основною причиною того, що довгий час він "не звертав уваги на російське громадянство" Онуфрій називає те, що хотів завершити своє життя у Троїце-Сергієвій лаврі в Росії, а "громадянство відкривало можливість здійснити цю мрію".

"На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", - підкреслив митрополит УПЦ МП.

Він також заявив, що засуджує війну Росії проти України та вважає її "ганьбою для ангелів і людей", але глибоко вдячний тим росіянам, які його прийняли, коли Україна від нього відвернулась.

Що передувало: За даними розслідування "Української правди", митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

Так, згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ, причому вже не перший. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт.

В УПЦ МП заперечували наявність російського громадянства у митрополита Онуфрія та інших церковників.

Дивіться також: "Гражданін" Онуфрій. Українська правда публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ