Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук
Субота, 8 квітня 2023, 21:01
Священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому побив колишнього військового Артура Ананьєва, оголосили в розшук.
Джерело: сайт МВС, місцеве видання Хмельницького "Всім"
Деталі: Інформацію про Слободяна розміщено на сайті МВС у розділі "Розшук".
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Там зазначається, що датою його зникнення є 5 квітня.
Як повідомляє "Всім", саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.
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Передісторія:
- У Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового.
- Того ж дня громада проголосувала за перехід собору УПЦ МП до ПЦУ, у храмі відбулася перша молитва українською мовою.
- 4 квітня Хмельницька міська рада вирішила припинити право користування УПЦ МП землею на території Свято-Покровського кафедрального собору, а також іще 11 храмів УПЦ МП.