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Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 21:01
Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук
скріншот з сайту МВС

Священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому побив колишнього військового Артура Ананьєва, оголосили в розшук.

Джерело: сайт МВС, місцеве видання Хмельницького "Всім"

Деталі: Інформацію про Слободяна розміщено на сайті МВС у розділі "Розшук".

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Там зазначається, що датою його зникнення є 5 квітня.

Як повідомляє "Всім", саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.

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Теми: ХмельницькийУПЦ МПполіція
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