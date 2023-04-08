Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 21:01
Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук
скріншот з сайту МВС

Священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому побив колишнього військового Артура Ананьєва, оголосили в розшук.

Джерело: сайт МВС, місцеве видання Хмельницького "Всім"

Деталі: Інформацію про Слободяна розміщено на сайті МВС у розділі "Розшук".

Там зазначається, що датою його зникнення є 5 квітня.

Як повідомляє "Всім", саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ХмельницькийУПЦ МПполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дружину Медведчука оголосили у розшук

Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника: хто очолить відомство

Витік документів Пентагону: за атакою на літак РФ А-50 в Білорусі стоять агенти СБУ, які порушили наказ

ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти "впливових осіб"

Данілов: Рішення про контрнаступ Україна ухвалить в останній момент

Усі новини...
Хмельницький
Хмельничани проголосували за перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ
У Хмельницькому міськрада забрала в УПЦ МП право на землю собору, де побили військового
Побиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Останні новини
01:44
США дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін
00:59
Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 "прильотів"
00:29
РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету: її бойова частина вразила ціль у Казахстані
23:53
У Росії тримають в ізоляторі українку, яка відмовилась від паспорту РФ
23:33
У Києві розквітли сакури і магнолії: адреси локацій
23:17
У Латвії почались суди над журналістами російських агентств, усі вони заперечують провину
23:03
Прокурор у справі Трампа судиться з конгресменом через втручання в розслідування
22:50
Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно
22:23
У ЄС усе більш прихильні до ідеї Макрона про "стратегічну автономію" від США – Мішель
22:07
Розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: