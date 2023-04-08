Священника, який побив військового в Хмельницькому, оголосили в розшук

Священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому побив колишнього військового Артура Ананьєва, оголосили в розшук.

Джерело: сайт МВС, місцеве видання Хмельницького "Всім"

Деталі: Інформацію про Слободяна розміщено на сайті МВС у розділі "Розшук".

Там зазначається, що датою його зникнення є 5 квітня.

Як повідомляє "Всім", саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.

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