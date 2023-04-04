У Хмельницькому міськрада забрала в УПЦ МП право на землю собору, де побили військового
Хмельницька міська рада вирішила припинити право користування землею на території Свято-Покровського кафедрального собору, де священослужитель УПЦ МП і віряни побили військового. Пісня інциденту собор перейшов до ПЦУ.
Джерело: "Суспільне"
Дослівно: "Депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП).
Рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів".
Оновлено: Місцеве видання vsim.ua повідомляє, що міськрада також припинили право постійного користування земельними ділянками для ще 11 храмів УПЦ МП.
Згодом ці храми, за словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, можуть перейти до ПЦУ і право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам. Вже української церкви.
Передісторія:
- В одному з храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового. Поліція відкрила провадження проти священника та військового.
- Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після інциденту з побиттям військового заявив, що міськрада на позачерговій сесії проголосує за припинення користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади.
- Після події біля собору зібралися сотні людей.
- Згодом під час зібрання люди проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ, у храмі відбулася перша молитва українською мовою.