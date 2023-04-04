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У Хмельницькому міськрада забрала в УПЦ МП право на землю собору, де побили військового

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 11:00
У Хмельницькому міськрада забрала в УПЦ МП право на землю собору, де побили військового
СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Хмельницька міська рада вирішила припинити право користування землею на території Свято-Покровського кафедрального собору, де священослужитель УПЦ МП і віряни побили військового. Пісня інциденту собор перейшов до ПЦУ.

Джерело: "Суспільне"

Дослівно: "Депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП).

Рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів".

Оновлено: Місцеве видання vsim.ua повідомляє, що міськрада також припинили право постійного користування земельними ділянками для ще 11 храмів УПЦ МП.

Згодом ці храми, за словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, можуть перейти до ПЦУ і право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам. Вже української церкви. 

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Теми: ХмельницькийрелігіяУПЦ МПцерква
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