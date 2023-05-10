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Безпілотники вночі атакували військовий полігон у Воронезькій області – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 травня 2023, 10:22
Безпілотники вночі атакували військовий полігон у Воронезькій області – росЗМІ
Ілюстративне фото з укрінформу

Російські ЗМІ стверджують, що цієї ночі військовий полігон у Воронезькій області був атакований двома безпілотниками із вибухівкою, внаслідок чого постраждали 14 військових РФ.

Джерело: Telegram-канал Baza

Деталі: За даними Baza, безпілотники підлетіли до полігону і вибухнули при падінні. Постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.

Також Telegram-канал повідомив про збиття вранці 9 травня літального об'єкта недалеко від військового аеродрому у Воронезькій області. За попередніми даними об'єкт летів на висоті 500 метрів і був збитий за 6 кілометрів від аеродрому. 

Ближче до вечора співробітники спецслужб виявили його уламки недалеко від кладовища. Зараз їх відправлено на експертизу.

Що цьому передувало:

  • Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня під Курськом було збито безпілотник.

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Теми: Росіябезпілотникиарміявійна
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