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Беспилотники ночью атаковали военный полигон в Воронежской области – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 мая 2023, 10:22
Беспилотники ночью атаковали военный полигон в Воронежской области – росСМИ
Иллюстративное фото с укринформа

Российские СМИ утверждают, что этой ночью военный полигон в Воронежской области атаковали два беспилотника со взрывчаткой, в результате чего пострадали 14 военных врага.

Источник: Telegram-канал Baza

Детали: По данным Baza, безплитоники подлетели к полигону и "взорвались при падении". Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет.

Также Telegram-канал сообщил о сбитии утром 9 мая летательного объекта недалеко от военного аэродрома в Воронежской области. По предварительным данным объект летел на высоте 500 метров и был сбит в 6 километрах от аэродрома. 

Ближе к вечеру сотрудники спецслужб обнаружили его обломки недалеко от кладбища. Сейчас они отправлены на экспертизу.

Что этому предшествовало:

  • Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 10 мая под Курском был сбит беспилотник.

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Темы: Росcиябеспилотникиармиявойна
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