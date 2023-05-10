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Журналісти опублікували мапу з військовими об’єктами Росії в Криму

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 10:28
Журналісти опублікували мапу з військовими об’єктами Росії в Криму
Мапа військових об'єктів окупованого Криму, radiosvoboda.org

Журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії" опублікували інтерактивну карту аннексованого Росією Кримського півострова з 223 чинними, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації із геолокаціями.

Джерело: "Радіо Свобода" "Крим.Реалії" 

Деталі: Об’єкти на мапі розділено на 10 категорій: об'єкти Чорноморського флоту РФ; склади зброї та боєприпасів; авіабази та аеродроми; радіотехнічні станції та зв'язок; ППО та ракетні війська; прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи ЗС РФ; паливо для військ; полігони; військові об'єкти з невідомим призначенням; об'єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

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Серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони і навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

 

Усі ці дані з точними координатами та фотографіями розміщені на інтерактивній карті, яку створили журналісти "Крим.Реалії", проєкту Радіо Свобода "Схеми", фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL. 

Карта опублікована російською та українською мовами на сайтах Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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Пряма мова Ігоря Токаря – автора карти: "Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих".

Деталі: Координаторка авторського колективу проєкту зі створення карти Анжеліка Руденко зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.

За словами журналіста проєкту "Схеми" Кирила Овсяного, ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму. 

Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.

Цьому передувало: Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у кінці квітня закликав кримчан "найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора".

Передісторія: 

  • Росія мілітаризувала Кримський півострів після окупації та незаконної анексії у 2014 році, а 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну, в тому числі з Криму. 
  • Починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі часто чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках" і "роботою ППО". 
  • Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники "основною загрозою" для Криму. 
  • У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мосту стався вибух.
  • На півострові діє підвищений ("жовтий") рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.

Теми: КримзброяРосіяЗМІ
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