Журналісти опублікували мапу з військовими об’єктами Росії в Криму

Журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії" опублікували інтерактивну карту аннексованого Росією Кримського півострова з 223 чинними, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації із геолокаціями.

Джерело: "Радіо Свобода" "Крим.Реалії"

Деталі: Об’єкти на мапі розділено на 10 категорій: об'єкти Чорноморського флоту РФ; склади зброї та боєприпасів; авіабази та аеродроми; радіотехнічні станції та зв'язок; ППО та ракетні війська; прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи ЗС РФ; паливо для військ; полігони; військові об'єкти з невідомим призначенням; об'єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони і навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Усі ці дані з точними координатами та фотографіями розміщені на інтерактивній карті, яку створили журналісти "Крим.Реалії", проєкту Радіо Свобода "Схеми", фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL.

Карта опублікована російською та українською мовами на сайтах Радіо Свобода та Крим.Реалії.

Пряма мова Ігоря Токаря – автора карти: "Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Координаторка авторського колективу проєкту зі створення карти Анжеліка Руденко зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.

За словами журналіста проєкту "Схеми" Кирила Овсяного, ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму.

Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.

Цьому передувало: Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у кінці квітня закликав кримчан "найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора".

Передісторія: