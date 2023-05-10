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Журналисты опубликовали карту с военными объектами России в Крыму

"Украинская правда"Среда, 10 мая 2023, 10:28
Журналисты опубликовали карту с военными объектами России в Крыму
Карта военных объектов оккупированного Крыма, radiosvoboda.org

Журналисты проекта "Радио Свобода" "Крым.Реалии" опубликовали интерактивную карту аннексированного Россией Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами Российской Федерации с геолокациями.

Источник: "Радио Свобода" "Крым.Реалии" 

Детали: Объекты на карте разделены на 10 категорий: объекты Черноморского флота РФ; склады оружия и боеприпасов; авиабазы и аэродромы; радиотехнические станции и связь; ПВО и ракетные войска; пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения ВС РФ; топливо для войск; полигоны; военные объекты с неизвестным назначением; объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Среди этих объектов – военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и топлива, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры; некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

 

Все эти данные с точными координатами и фотографиями размещены на интерактивной карте, которую создали журналисты "Крым.Реалии", проекта Радио Свобода "Схемы", фрилансеры из Крыма, военные эксперты и специалисты Центральной службы новостей RFE/RL. 

Карта опубликована на русском и украинском языках на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии.

Прямая речь Игоря Токаря – автора карты: "Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих".

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Детали: Координатор авторского коллектива проекта по созданию карты Анжелика Руденко отметила, что картой могут пользоваться как крымчане и вынужденные переселенцы из оккупированных регионов материковой Украины, так и все, кто имеет родственников в Крыму или интересуется информацией из Крыма.

По словам журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного, эта карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год, на которых видно, что действительно происходит в оккупированном Крыму. 

Там можно рассмотреть в деталях, где и какую опасность несут военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами.

Этому предшествовало: Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в конце апреля призвал крымчан "в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора".

Предыстория: 

  • Россия милитаризировала Крымский полуостров после оккупации и незаконной аннексии в 2014 году, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с Крыма. 
  • Начиная с августа 2022 года, в Крыму и Севастополе часто слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". 
  • Подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов называл беспилотники "основной угрозой" для Крыма. 
  • В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв.
  • На полуострове действует повышенный ("желтый") уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

Темы: КрыморужиеРосcияСМИ
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