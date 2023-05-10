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Росіяни планують "евакуювати" із ЗАЕС тисячі працівників – Енергоатом

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 травня 2023, 11:11
Росіяни планують евакуювати із ЗАЕС тисячі працівників – Енергоатом
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Російські окупанти планують вивезти з Енергодара близько трьох тисяч працівників, які обслуговують Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з  міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей. 

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Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин".

Деталі: "Енергоатом" повідомляє, що це загострить нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у відключеному стані.

Дослівно: "Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. 

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Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій". 

Що цьому передувало: 

  • 7 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники вивозять мешканців Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська і Приморська.

Теми: ЗАЕСЕнергоатомдепортація окупація
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