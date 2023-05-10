Росіяни планують "евакуювати" із ЗАЕС тисячі працівників – Енергоатом

Російські окупанти планують вивезти з Енергодара близько трьох тисяч працівників, які обслуговують Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей.

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Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин".

Деталі: "Енергоатом" повідомляє, що це загострить нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у відключеному стані.

Дослівно: "Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

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Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій".

Що цьому передувало: