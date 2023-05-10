Росіяни планують "евакуювати" із ЗАЕС тисячі працівників – Енергоатом

Російські окупанти планують вивезти з Енергодара близько трьох тисяч працівників, які обслуговують Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей.

Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин".

Деталі: "Енергоатом" повідомляє, що це загострить нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у відключеному стані.

Дослівно: "Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: