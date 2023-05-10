Россияне планируют "эвакуировать" с ЗАЭС тысячи работников – Энергоатом
Российские оккупанты планируют вывезти из Энергодара около трех тысяч работников, которые обслуживают Запорожскую атомную электростанцию.
Источник: Энергоатом
Дословно: "Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек.
Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей".
Детали: "Энергоатом" сообщает, что это обострит насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в отключенном состоянии.
Дословно: "Энергоатом со своей стороны принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации.
Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов с других атомных станций".
Что этому предшествовало:
- 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики вывозят жителей Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска.