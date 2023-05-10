Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне планируют "эвакуировать" с ЗАЭС тысячи работников – Энергоатом

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 мая 2023, 11:11
Россияне планируют эвакуировать с ЗАЭС тысячи работников – Энергоатом
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Российские оккупанты планируют вывезти из Энергодара около трех тысяч работников, которые обслуживают Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: Энергоатом

 Дословно: "Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек. 

Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей".

Детали: "Энергоатом" сообщает, что это обострит насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в отключенном состоянии.

Дословно: "Энергоатом со своей стороны принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации. 

Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов с других атомных станций".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики вывозят жителей Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска.

Темы: ЗАЭСЭнергоатомдепортация оккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
ЗАЭС
Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС – штаб
Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной – МАГАТЭ
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
Последние новости
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета. Вероятная работа российской ПВО - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
11:13
видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси
Все новости...
Реклама: