Россияне планируют "эвакуировать" с ЗАЭС тысячи работников – Энергоатом

Российские оккупанты планируют вывезти из Энергодара около трех тысяч работников, которые обслуживают Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек.

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Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей".

Детали: "Энергоатом" сообщает, что это обострит насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в отключенном состоянии.

Дословно: "Энергоатом со своей стороны принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации.

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Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов с других атомных станций".

Что этому предшествовало: