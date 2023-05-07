Окупанти вивозять жителів Енергодара до Бердянська і Приморська – Генштаб

Російські загарбники вивозять мешканців Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська і Приморська.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку".

Реклама:

Деталі: За даними Генштабу, окупанти евакуйовують людей, які мають паспорти РФ. В пріоритеті – вивезення осіб, які отримали російське громадянство в перші місяці окупації.

Що цьому передувало:

5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.