Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вивозять жителів Енергодара до Бердянська і Приморська – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 07:09
Окупанти вивозять жителів Енергодара до Бердянська і Приморська – Генштаб
Евакуація людей на окупованих територіях. Ілюстративне фото REUTERS

Російські загарбники вивозять мешканців Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська і Приморська.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку".

Деталі: За даними Генштабу, окупанти евакуйовують людей, які мають паспорти РФ. В пріоритеті – вивезення осіб, які отримали російське громадянство в перші місяці окупації.

Що цьому передувало:

  • 5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.
  • Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.

Теми: ЕнергодарБердянськевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Енергодар
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
Окупанти посилили перевірки українців в Енергодарі – ЦНС
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: