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Під Бахмутом окупант здався в полон українському дрону

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 15:05
Під Бахмутом окупант здався в полон українському дрону
скриншот

На Бахмутському напрямку 9 травня військовослужбовці 92-ї бригади за допомогою дрона взяли в полон російського загарбника.

Джерело: командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-Ї ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко та командування Сухопутних військ у Telegram

Деталі: За даними Федоренка, напередодні розрахунок його роти виявив на Бахмутському напрямку російського військового, який просив не бомбити його.

Українські бійці скинули окупанту коптером записку з наказом здаватися та йти за дроном.

Пряма мова: "Він погодився, попри те, що йому у спину стріляли "свої" ж. Піхота та розвідники з "CODE 9.2" 92ОМБр супроводжували його аж до українських позицій. Полон в Україні дає більше шансів вижити, аніж служба в російській армії".

Теми: Бахмутвійна
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