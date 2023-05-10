Под Бахмутом оккупант сдался в плен украинскому дрону

На Бахмутском направлении 9 мая военнослужащие 92-й бригады с помощью дрона взяли в плен российского захватчика.

Источник: командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко и командование Сухопутных войск в Telegram

Детали: По данным Федоренко, накануне расчет его роты обнаружил на Бахмутском направлении российского военного, который просил не бомбить его.

Украинские бойцы сбросили оккупанту коптером записку с приказом сдаваться и идти за дроном.

Прямая речь: "Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли "свои" же. Пехота и разведчики с "CODE 9.2" 92ОМБр сопровождали его до украинских позиций. Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии".