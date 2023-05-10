Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Бахмутом оккупант сдался в плен украинскому дрону

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 15:05
Под Бахмутом оккупант сдался в плен украинскому дрону
скриншот

На Бахмутском направлении 9 мая военнослужащие 92-й бригады с помощью дрона взяли в плен российского захватчика.

Источник: командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко и командование Сухопутных войск в Telegram

Детали: По данным Федоренко, накануне расчет его роты обнаружил на Бахмутском направлении российского военного, который просил не бомбить его.

Реклама:

Украинские бойцы сбросили оккупанту коптером записку с приказом сдаваться и идти за дроном.

Прямая речь: "Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли "свои" же. Пехота и разведчики с "CODE 9.2" 92ОМБр сопровождали его до украинских позиций. Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: