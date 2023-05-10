Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Бахмутом оккупант сдался в плен украинскому дрону

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 15:05
Под Бахмутом оккупант сдался в плен украинскому дрону
скриншот

На Бахмутском направлении 9 мая военнослужащие 92-й бригады с помощью дрона взяли в плен российского захватчика.

Источник: командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко и командование Сухопутных войск в Telegram

Детали: По данным Федоренко, накануне расчет его роты обнаружил на Бахмутском направлении российского военного, который просил не бомбить его.

Украинские бойцы сбросили оккупанту коптером записку с приказом сдаваться и идти за дроном.

Прямая речь: "Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли "свои" же. Пехота и разведчики с "CODE 9.2" 92ОМБр сопровождали его до украинских позиций. Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии".

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
Бахмут
Защитники разбили подразделения 72-й бригады РФ под Бахмутом: освободили территорию и набрали пленных
Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ
"Ненасытное общество": Зеленский объяснил, почему Россия усилила воздушные атаки
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: