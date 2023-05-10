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Північ України посилили мобільними протиповітряними групами

Олександр ШумілінСереда, 10 травня 2023, 16:08
Північ України посилили мобільними протиповітряними групами
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Оборонцям на півночі України передали чергову партію позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Джерело: повідомлення командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва

Пряма мова: "Сьогодні передав чергову партію позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України".

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Деталі: Наєв показав також збиті російські безпілотники "Шахед", "Орлан-10" і "ZALA".

Він розповів, що оборонцям передали партію пікапів, обладнаних крупнокаліберними кулеметами та ПЗРК.

 
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Теми: ППО
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