Північ України посилили мобільними протиповітряними групами

Оборонцям на півночі України передали чергову партію позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Джерело: повідомлення командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва

Пряма мова: "Сьогодні передав чергову партію позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України".

Деталі: Наєв показав також збиті російські безпілотники "Шахед", "Орлан-10" і "ZALA".

Він розповів, що оборонцям передали партію пікапів, обладнаних крупнокаліберними кулеметами та ПЗРК.

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Передісторія:

У березні Наєв повідомив, що протиповітряну оборону півночі України продовжать посилювати мобільними вогневими групами.