Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Север Украины усилили мобильными противовоздушными группами

Александр ШумилинСреда, 10 мая 2023, 16:08
Север Украины усилили мобильными противовоздушными группами

Защитникам на севере Украины передали очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Источник: сообщение командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева

Прямая речь: "Сегодня передал очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины".

Детали: Наев показал также сбитые российские беспилотники "Шахед", "Орлан-10" и "ZALA".

Он рассказал, что защитникам передали партию пикапов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

 
скриншот

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
ПВО
Пентагон официально подтвердил: украинцы сбили российский "Кинжал" из ЗРК Patriot
В Офисе президента уточнили последствия падения обломков ракет 9 мая
В ночь на "сакральное" 9 мая ПВО уничтожила 23 российские ракеты из 25 запущенных
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: