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Север Украины усилили мобильными противовоздушными группами

Александр ШумилинСреда, 10 мая 2023, 16:08
Север Украины усилили мобильными противовоздушными группами

Защитникам на севере Украины передали очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Источник: сообщение командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева

Прямая речь: "Сегодня передал очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины".

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Детали: Наев показал также сбитые российские беспилотники "Шахед", "Орлан-10" и "ZALA".

Он рассказал, что защитникам передали партию пикапов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

 
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Темы: ПВО
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