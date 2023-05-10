Север Украины усилили мобильными противовоздушными группами
Среда, 10 мая 2023, 16:08
Защитникам на севере Украины передали очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
Источник: сообщение командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева
Прямая речь: "Сегодня передал очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины".
Детали: Наев показал также сбитые российские беспилотники "Шахед", "Орлан-10" и "ZALA".
Он рассказал, что защитникам передали партию пикапов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.
Предыстория:
- В марте Наев сообщил, что противовоздушную оборону севера Украины продолжат усиливать мобильными огневыми группами.
ВИДЕО ДНЯ