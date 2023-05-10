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У Лукашенка заявили, що ГУР готувало теракти в Білорусі, розвідники спростували

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 16:45
У Лукашенка заявили, що ГУР готувало теракти в Білорусі, розвідники спростували
Фото ілюстративне

Білоруське пропагандистське телебачення повідомило про затримання причетних до Головного управління розвідки України осіб, які начебто готували теракти до 9 травня.

Джерело: білоруське пропагандистське телебачення, яке цитує "Бєлта"

Деталі: В ефірі каналу розповіли, що усі затримані молодше 30 років.

Також вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".

Замовником терактів назвали Головне управління розвідки України.

Оновлено: На прохання УП прокоментувати відповідні меседжі представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов лаконічно зазначив: "Ані Україна, ані ГУР, звісно, жодного відношення до цього не мають, і в Білорусі про це чудово знають".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок 9 травня білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня, але обіцяли озвучити подробиці 10 травня.

Теми: Лукашенкотеракт
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