У Лукашенка заявили, що ГУР готувало теракти в Білорусі, розвідники спростували

Білоруське пропагандистське телебачення повідомило про затримання причетних до Головного управління розвідки України осіб, які начебто готували теракти до 9 травня.

Джерело: білоруське пропагандистське телебачення, яке цитує "Бєлта"

Деталі: В ефірі каналу розповіли, що усі затримані молодше 30 років.

Також вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".

Замовником терактів назвали Головне управління розвідки України.

Оновлено: На прохання УП прокоментувати відповідні меседжі представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов лаконічно зазначив: "Ані Україна, ані ГУР, звісно, жодного відношення до цього не мають, і в Білорусі про це чудово знають".

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