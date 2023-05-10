У Лукашенка заявили, що ГУР готувало теракти в Білорусі, розвідники спростували
Середа, 10 травня 2023, 16:45
Білоруське пропагандистське телебачення повідомило про затримання причетних до Головного управління розвідки України осіб, які начебто готували теракти до 9 травня.
Джерело: білоруське пропагандистське телебачення, яке цитує "Бєлта"
Деталі: В ефірі каналу розповіли, що усі затримані молодше 30 років.
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Також вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".
Замовником терактів назвали Головне управління розвідки України.
Оновлено: На прохання УП прокоментувати відповідні меседжі представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов лаконічно зазначив: "Ані Україна, ані ГУР, звісно, жодного відношення до цього не мають, і в Білорусі про це чудово знають".
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Передісторія:
- У вівторок 9 травня білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня, але обіцяли озвучити подробиці 10 травня.