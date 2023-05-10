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У Лукашенка заявили, що ГУР готувало теракти в Білорусі, розвідники спростували

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 16:45
У Лукашенка заявили, що ГУР готувало теракти в Білорусі, розвідники спростували
Фото ілюстративне

Білоруське пропагандистське телебачення повідомило про затримання причетних до Головного управління розвідки України осіб, які начебто готували теракти до 9 травня.

Джерело: білоруське пропагандистське телебачення, яке цитує "Бєлта"

Деталі: В ефірі каналу розповіли, що усі затримані молодше 30 років.

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Також вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".

Замовником терактів назвали Головне управління розвідки України.

Оновлено: На прохання УП прокоментувати відповідні меседжі представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов лаконічно зазначив: "Ані Україна, ані ГУР, звісно, жодного відношення до цього не мають, і в Білорусі про це чудово знають".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У вівторок 9 травня білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня, але обіцяли озвучити подробиці 10 травня.

Теми: Лукашенкотеракт
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