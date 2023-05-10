У Лукашенко заявили, что ГУР готовило теракты в Беларуси, разведчики опровергли

Белорусское пропагандистское телевидение сообщило о задержании причастных к Главному управлению разведки Украины лиц, которые якобы готовили теракты к 9 мая.

Источник: белорусское пропагандистское телевидение, которое цитирует "Белта"

Детали: В эфире канала рассказали, что все задержанные моложе 30 лет.

Также изъята взрывчатка "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов".

Заказчиком терактов назвали Главное управление разведки Украины.

Обновлено: На просьбу УП прокомментировать соответствующие месседжи представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов лаконично отметил: "Ни Украина, ни ГУР, конечно, никакого отношения к этому не имеют, и в Беларуси об этом прекрасно знают".

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