У Лукашенко заявили, что ГУР готовило теракты в Беларуси, разведчики опровергли
Среда, 10 мая 2023, 16:45
Белорусское пропагандистское телевидение сообщило о задержании причастных к Главному управлению разведки Украины лиц, которые якобы готовили теракты к 9 мая.
Источник: белорусское пропагандистское телевидение, которое цитирует "Белта"
Детали: В эфире канала рассказали, что все задержанные моложе 30 лет.
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Также изъята взрывчатка "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов".
Заказчиком терактов назвали Главное управление разведки Украины.
Обновлено: На просьбу УП прокомментировать соответствующие месседжи представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов лаконично отметил: "Ни Украина, ни ГУР, конечно, никакого отношения к этому не имеют, и в Беларуси об этом прекрасно знают".
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Предыстория:
- Во вторник 9 мая белорусские силовики заявили, что предупредили совершение терактов неизвестными спецслужбами на 9 мая, но обещали озвучить подробности 10 мая.