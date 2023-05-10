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У Лукашенко заявили, что ГУР готовило теракты в Беларуси, разведчики опровергли

"Украинская правда"Среда, 10 мая 2023, 16:45
У Лукашенко заявили, что ГУР готовило теракты в Беларуси, разведчики опровергли
Фото иллюстративное

Белорусское пропагандистское телевидение сообщило о задержании причастных к Главному управлению разведки Украины лиц, которые якобы готовили теракты к 9 мая.

Источник: белорусское пропагандистское телевидение, которое цитирует "Белта"

Детали: В эфире канала рассказали, что все задержанные моложе 30 лет.

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Также изъята взрывчатка "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов".

Заказчиком терактов назвали Главное управление разведки Украины.

Обновлено: На просьбу УП прокомментировать соответствующие месседжи представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов лаконично отметил: "Ни Украина, ни ГУР, конечно, никакого отношения к этому не имеют, и в Беларуси об этом прекрасно знают".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Во вторник 9 мая белорусские силовики заявили, что предупредили совершение терактов неизвестными спецслужбами на 9 мая, но обещали озвучить подробности 10 мая.

Темы: Лукашенкотеракт
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