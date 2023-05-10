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Путін оголосив призов росіян на військові збори

Станіслав ПогоріловСереда, 10 травня 2023, 17:02
Путін оголосив призов росіян на військові збори
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін оголосив призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"

 

Дослівно: "Призвати у 2023 році громадян Російської Федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки".

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Деталі: Росіян заспокоюють, що це начебто планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, які проводяться щорічно.

Що було раніше: У квітні CNN з посиланням на західних чиновників повідомляла, що Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.

Теми: ПутінарміявійнаРосія
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