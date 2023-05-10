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Путин объявил призыв россиян на военные сборы

Станислав ПогориловСреда, 10 мая 2023, 17:02
Путин объявил призыв россиян на военные сборы
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин объявил призыв находящихся в запасе россиян на военные сборы.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

 

Дословно: "Призвать в 2023 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности".

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Детали: Россиян успокаивают, что это якобы плановые мероприятия по совершенствованию боевой подготовки резервистов, которые проводятся ежегодно.

Что предшествовало: В апреле CNN со ссылкой на западных чиновников сообщала, что Кремль имеет проблемы с формированием "подготовленной военной силы", однако опасается запуска новой волны мобилизации в России из-за настроений населения.

Темы: ПутинармиявойнаРосcия
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