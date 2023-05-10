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На Бахмутському напрямку ворога подекуди посунули на відстань до 2 км − Сирський

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 18:52
На Бахмутському напрямку ворога подекуди посунули на відстань до 2 км − Сирський
Українські захисники, які тримають Бахмутський напрямок. Фото з Telegram Сирського

Українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів".

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Деталі: За словами командувача сухопутних військ, грамотні оборонні операції виснажили підготовлені сили ПВК "Вагнер" − на деяких напрямках вони були змушені віддати позиції гірше підготовленим підрозділами регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Сирський зокрема відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка завдала ворогу потужного удару в бою.

"Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває… Як казав Карл Фон Клаузевіц: "Війна ведеться до перемоги. І крапка"", − підсумував Сирський. 

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Теми: Бахмутвійна
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