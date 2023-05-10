Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин заявив про ризик оточення "вагнерівців" у Бахмуті

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 18:27
Пригожин заявив про ризик оточення вагнерівців у Бахмуті
Євген Пригожин. Скриншо з відео з Telegram

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що існує великий ризик оточення його найманців у Бахмуті, оскільки фланги, утримувані російським військовими, тріщать. 

Джерело: пресслужба Пригожина в Telegram

Пряма мова Пригожина: "Зважаючи на скорочення особового складу, ПВК "Вагнер" змушена була передати фланги військовим. Існує серйозний ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті внаслідок провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються. За відсутності боєприпасів "м'ясорубка" запрацює у зворотному напрямку: ЗСУ знищуватимуть ПВК "Вагнер"".

Деталі: Також Пригожин знову повторив, що Бахмут нібито не має стратегічного значення. Нібито "вагнерівці" і російська армія там перебували, щоб "перемелювати живу силу противника" і дати можливість російській армії провести мобілізацію.

Але незважаючи на бої в Бахмуті, за словами ватажка "вагнерівців", ЗСУ все ж зібрали сили для контрнаступу.

При цьому Пригожин знову поскаржився, що його бойовики не отримують необхідної кількості снарядів.

За його словами, зараз у межах Бахмута перебувають тільки "вагнерівці" і жодних інших підрозділів немає, а за межами міста − тільки ЗС РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин додав, що його бойовики планували вийти з Бахмута "для збереження життя бійців", оскільки не було боєприпасів.

Після цього російське вище керівництво нібито доручило Міноборони РФ забезпечити ПВК "Вагнер" усім необхідним, але жодних боєприпасів, за словами Пригожина, вони так і не отримали.

Водночас він запевняє, що "вагнерівці" нібито продовжують наступ у Бахмуті й очікують на боєприпаси.

Передісторія:

  • 5 травня очільник "вагнерівців" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня. Він стверджував, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута. 6 травня Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам Кадирова.
  • 7 травня Пригожин заявив, що отримав, імовірно, від російського Міноборони бойове розпорядження, що вояки отримають боєприпаси та озброєння.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що Пригожин не вивів "вагнерівців" із Бахмута, бо залежить від Міноборони Росії.

Теми: ВагнерБахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Вагнер
Пригожин не вивів "вагнерівців" із Бахмута, бо залежить від Міноборони Росії – ISW
Британія внесе ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій – The Times
Національна асамблея Франції визнала групу Вагнера терористичною організацією
Останні новини
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
10:54
відеоПолярники показали пташеня головного хижака Антарктиди
Усі новини...
Реклама: