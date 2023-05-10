Пригожин заявив про ризик оточення "вагнерівців" у Бахмуті

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що існує великий ризик оточення його найманців у Бахмуті, оскільки фланги, утримувані російським військовими, тріщать.

Джерело: пресслужба Пригожина в Telegram

Пряма мова Пригожина: "Зважаючи на скорочення особового складу, ПВК "Вагнер" змушена була передати фланги військовим. Існує серйозний ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті внаслідок провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються. За відсутності боєприпасів "м'ясорубка" запрацює у зворотному напрямку: ЗСУ знищуватимуть ПВК "Вагнер"".

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Деталі: Також Пригожин знову повторив, що Бахмут нібито не має стратегічного значення. Нібито "вагнерівці" і російська армія там перебували, щоб "перемелювати живу силу противника" і дати можливість російській армії провести мобілізацію.

Але незважаючи на бої в Бахмуті, за словами ватажка "вагнерівців", ЗСУ все ж зібрали сили для контрнаступу.

При цьому Пригожин знову поскаржився, що його бойовики не отримують необхідної кількості снарядів.

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За його словами, зараз у межах Бахмута перебувають тільки "вагнерівці" і жодних інших підрозділів немає, а за межами міста − тільки ЗС РФ.

Пригожин додав, що його бойовики планували вийти з Бахмута "для збереження життя бійців", оскільки не було боєприпасів.

Після цього російське вище керівництво нібито доручило Міноборони РФ забезпечити ПВК "Вагнер" усім необхідним, але жодних боєприпасів, за словами Пригожина, вони так і не отримали.

Водночас він запевняє, що "вагнерівці" нібито продовжують наступ у Бахмуті й очікують на боєприпаси.

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