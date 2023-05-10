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В Білорусі арештували чоловіка за гімн України в караоке

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 21:55
В Білорусі арештували чоловіка за гімн України в караоке
Фото ілюстративне

У Білорусі чоловік отримав 7 діб арешту за виконання гімну України в караоке.

Джерело: білоруський правозахисний центр "Вясна"

Дослівно: "На початку квітня у Бресті чоловіка засудили за ст. 24.23 КаОП, якого звинуватили у виконанні гімну України в місцевому караоке-барі, "публічно висловлюючи свої суспільно-політичні інтереси". Свою провину він не визнав і пояснив, що зробив це всупереч проханню чоловіка (з Росії - ред.), який просив його не співати українських пісень".

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Деталі: Білоруса визнали винним у "пікетуванні" та засудили до 7 діб арешту.

Передісторія:

  • У квітні у Росії 70-річну москвичку засудили за "дискредитацію армії" через розмову в їдальні санаторію.

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Теми: Білорусь
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