В Білорусі арештували чоловіка за гімн України в караоке

У Білорусі чоловік отримав 7 діб арешту за виконання гімну України в караоке.

Джерело: білоруський правозахисний центр "Вясна"

Дослівно: "На початку квітня у Бресті чоловіка засудили за ст. 24.23 КаОП, якого звинуватили у виконанні гімну України в місцевому караоке-барі, "публічно висловлюючи свої суспільно-політичні інтереси". Свою провину він не визнав і пояснив, що зробив це всупереч проханню чоловіка (з Росії - ред.), який просив його не співати українських пісень".

Деталі: Білоруса визнали винним у "пікетуванні" та засудили до 7 діб арешту.

Передісторія: