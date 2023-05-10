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В Беларуси арестовали мужчину за гимн Украины в караоке

"Украинская правда"Среда, 10 мая 2023, 21:55
В Беларуси арестовали мужчину за гимн Украины в караоке
Фото иллюстративное

В Беларуси мужчина получил 7 суток ареста за исполнение гимна Украины в караоке.

Источник: белорусский правозащитный центр "Весна"

Дословно: "Да, в начале апреля в Бресте мужчину осудили по ст. 24.23 КаОП, обвиненный в исполнении гимна Украины в местном караоке-баре, "публично выражая свои общественно-политические интересы". Свою вину он не признал и объяснил, что сделал это вопреки просьбе мужчины (из РФ – ред.), который просил его не петь украинские песни".

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Детали: Белоруса признали виновным в "пикетировании" и приговорили к 7 суткам ареста.

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Темы: Беларусь
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