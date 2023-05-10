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США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 23:24
США не бачать ознак відступу вагнерівців із Бахмута – Politico
Найманці ПВК "Вагнера". Скриншот з відео з Telegram главаря "Вагнер" Євгена Пригожина

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" продовжують утримувати значну частину міста Бахмут на Донеччині й попри втрати мають достатньо боєприпасів, аби стримувати просування українських сил.

Таку оцінку в розмові з виданням Politico навели два американські посадовці, передає "Європейська правда".

Коментуючи останні заяви ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина про те, що найманцям не вистачає боєприпасів і підтримки регулярних військ, співрозмовники Politico назвали їх такими, що не заслуговують на довіру.

За словами посадовців, причетних до обговорень Білого дому про Росію і ПВК "Вагнера", мета Пригожина – лише викликати реакцію в Москві й змусити Міністерство оборони РФ надіслати додаткове озброєння.

Вони додали, що ПВК "Вагнера" продовжує утримувати значні запаси боєприпасів й контролює щонайменше 85% Бахмута. Один зі співрозмовників Politico додав, що існує ймовірність залученості чеченських підрозділів до наступу на місто.

У Раді національної безпеки США на запит Politico відмовились прямо коментувати "театральні вистави Пригожина".

"Пригожин ставився до своїх солдатів як до гарматного м'яса, жертвуючи їхніми життями заради невеликих просувань без видимої стратегічної вигоди, намагаючись досягти своїх політичних цілей", – заявив речник органу.

ВІДЕО ДНЯ

Бойові дії в Бахмуті, який є однією з найгарячіших ділянок фронту російсько-української війни, в останні тижні загалом перебувають у глухому куті.

Водночас у середу командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км.

Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька - британська розвідка

Теми: БахмутВагнерСША
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