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США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 23:24
США не бачать ознак відступу вагнерівців із Бахмута – Politico
Найманці ПВК "Вагнера". Скриншот з відео з Telegram главаря "Вагнер" Євгена Пригожина

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" продовжують утримувати значну частину міста Бахмут на Донеччині й попри втрати мають достатньо боєприпасів, аби стримувати просування українських сил.

Таку оцінку в розмові з виданням Politico навели два американські посадовці, передає "Європейська правда".

Коментуючи останні заяви ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина про те, що найманцям не вистачає боєприпасів і підтримки регулярних військ, співрозмовники Politico назвали їх такими, що не заслуговують на довіру.

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За словами посадовців, причетних до обговорень Білого дому про Росію і ПВК "Вагнера", мета Пригожина – лише викликати реакцію в Москві й змусити Міністерство оборони РФ надіслати додаткове озброєння.

Вони додали, що ПВК "Вагнера" продовжує утримувати значні запаси боєприпасів й контролює щонайменше 85% Бахмута. Один зі співрозмовників Politico додав, що існує ймовірність залученості чеченських підрозділів до наступу на місто.

У Раді національної безпеки США на запит Politico відмовились прямо коментувати "театральні вистави Пригожина".

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"Пригожин ставився до своїх солдатів як до гарматного м'яса, жертвуючи їхніми життями заради невеликих просувань без видимої стратегічної вигоди, намагаючись досягти своїх політичних цілей", – заявив речник органу.

Бойові дії в Бахмуті, який є однією з найгарячіших ділянок фронту російсько-української війни, в останні тижні загалом перебувають у глухому куті.

Водночас у середу командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км.

Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька - британська розвідка

Теми: БахмутВагнерСША
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