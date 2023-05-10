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США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 23:24
США не видят признаков отступления вагнеровцев из Бахмута – Politico
Наемники ЧВК "Вагнера". Скриншот из видео из Telegram главаря "Вагнер" Евгения Пригожина

Наемники частной военной компании "Вагнера" продолжают удерживать значительную часть города Бахмут Донецкой области и несмотря на потери имеют достаточно боеприпасов, чтобы сдерживать продвижение украинских сил.

Такую оценку в разговоре с изданием Politico привели два американских чиновника, передает "Европейская правда".

Комментируя последние заявления главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о том, что наемникам не хватает боеприпасов и поддержки регулярных войск, собеседники Politico назвали их такими, которые не заслуживают доверия.

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По словам чиновников, причастных к обсуждениям Белого дома о России и ЧВК "Вагнера", цель Пригожина – лишь вызвать реакцию в Москве и заставить Министерство обороны РФ прислать дополнительное вооружение.

Они добавили, что ЧВК "Вагнера" продолжает удерживать значительные запасы боеприпасов и контролирует не менее 85% Бахмута. Один из собеседников Politico добавил, что существует вероятность привлечения чеченских подразделений к наступлению на город.

В Совете национальной безопасности США на запрос Politico отказались прямо комментировать "театральные представления Пригожина".

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"Пригожин относился к своим солдатам как к пушечному мясу, жертвуя их жизнями ради небольших продвижений без видимой стратегической выгоды, пытаясь достичь своих политических целей", – заявил представитель органа.

Боевые действия в Бахмуте, который является одним из самых горячих участков фронта российско-украинской войны, в последние недели в целом находятся в тупике.

В то же время в среду командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники смогли провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении, в результате чего оккупанты на отдельных участках отступили на расстояние до 2 км.

Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка – британская разведка

Темы: БахмутВагнерСША
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