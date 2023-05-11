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У РФ заявили, що безпілотник атакував адмінбудівлю в Брянській області

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 00:43
У РФ заявили, що безпілотник атакував адмінбудівлю в Брянській області
Російське місто Стародуб. Фото з Вікіпедії

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у місті Стародуб.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Українським безпілотником здійснено обстріл адміністративної будівлі в Стародубі".

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Деталі: За словами російського губернатора, внаслідок атаки БПЛА ніхто не постраждав.

Довідково: Брянська область РФ на півдні межує з Чернігівською і Сумською областями України.

Нагадаємо: Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня під Курськом було збито безпілотник.

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Теми: Росіябезпілотники
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