У РФ заявили, що безпілотник атакував адмінбудівлю в Брянській області

Російське місто Стародуб. Фото з Вікіпедії

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у місті Стародуб.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Українським безпілотником здійснено обстріл адміністративної будівлі в Стародубі".

Деталі: За словами російського губернатора, внаслідок атаки БПЛА ніхто не постраждав.

Довідково: Брянська область РФ на півдні межує з Чернігівською і Сумською областями України.

Нагадаємо: Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня під Курськом було збито безпілотник.