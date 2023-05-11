Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ заявили, що безпілотник атакував адмінбудівлю в Брянській області

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 00:43
У РФ заявили, що безпілотник атакував адмінбудівлю в Брянській області
Російське місто Стародуб. Фото з Вікіпедії

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у місті Стародуб.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Українським безпілотником здійснено обстріл адміністративної будівлі в Стародубі".

Деталі: За словами російського губернатора, внаслідок атаки БПЛА ніхто не постраждав.

Довідково: Брянська область РФ на півдні межує з Чернігівською і Сумською областями України.

Нагадаємо: Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня під Курськом було збито безпілотник.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Росія
Уряд Грузії підтримав рішення Путіна про відновлення авіарейсів між країнами
Генпрокурор США уперше дозволив передання Україні конфіскованих російських активів
База Нацполіції вже налічує понад 200 тисяч російських воєнних злочинців − Нєбитов
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: