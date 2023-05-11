В РФ заявили, что беспилотник атаковал админздание в Брянской области

Российский город Стародуб. Фото из Википедии

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Украинским беспилотником осуществлен обстрел административного здания в Стародубе".

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Детали: По словам российского губернатора, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Справка: Брянская область РФ на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.

Напомним: Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 10 мая под Курском был сбит беспилотник.