В РФ заявили, что беспилотник атаковал админздание в Брянской области
Четверг, 11 мая 2023, 00:43
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь: "Украинским беспилотником осуществлен обстрел административного здания в Стародубе".
Детали: По словам российского губернатора, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.
Справка: Брянская область РФ на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
Напомним: Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 10 мая под Курском был сбит беспилотник.