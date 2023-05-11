Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что беспилотник атаковал админздание в Брянской области

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 00:43
В РФ заявили, что беспилотник атаковал админздание в Брянской области
Российский город Стародуб. Фото из Википедии

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Украинским беспилотником осуществлен обстрел административного здания в Стародубе".

Детали: По словам российского губернатора, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Справка: Брянская область РФ на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.

Напомним: Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 10 мая под Курском был сбит беспилотник.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Росcия
Правительство Грузии поддержало решение Путина о возобновлении авиарейсов между странами
Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов
База Нацполиции уже насчитывает более 200 тысяч российских военных преступников − Небытов
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: