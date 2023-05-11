Уряд Грузії підтримав рішення Путіна про відновлення авіарейсів між країнами
Грузинський уряд підтримав розпорядження президента РФ Володимира Путіна про скасування візового режиму для громадян Грузії та відновлення авіасполучення між країнами.
Джерело: видання "Ехо Кавказу" з посиланням на голову МЗС Іллю Дарчіашвілі, речника парламенту Шалву Папуашвілі та заступницю міністра економіки Маріам Кврівішвілі
Деталі: На думку посадовців, відповідний крок Росії "полегшить життя грузинським громадянам", пише видання.
Пряма мова Папуашвілі: "Я думаю, міжнародне співтовариство, як і наше населення, переконалося, що це найбільш правильний і сумлінний підхід – з одного боку, ми відкриті для міжнародних зусиль, спрямованих на примус Росії до припинення її агресивної війни в Україні шляхом обмеження санкціями. З іншого боку, ми не запроваджуємо додаткових двосторонніх санкцій, виходячи з національних інтересів нашого населення, щоб не загострювати відносини, тому що, звісно, Грузія, як і раніше, перебуває в зоні підвищеного ризику можливого військового конфлікту з Росією".
Більше деталей: Заступниця міністра економіки уточнила, що авіакомпанії і літаки, які перебувають під санкціями, не оперуватимуть у Грузії.
Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" з поясненнями на цю тему.
Що цьому передувало:
- Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і таким чином відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.
- Також стало відомо, що РФ з 15 травня скасовує вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до Росії на нетривалий час.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії.