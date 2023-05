Президентка Грузії про російський безвіз та авіарейси: Це провокація

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає рішення Москви "черговою російською провокацією".

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!