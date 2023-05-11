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Правительство Грузии поддержало решение Путина о возобновлении авиарейсов между странами

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 01:24
Правительство Грузии поддержало решение Путина о возобновлении авиарейсов между странами
Иллюстративное фото Getty Images

Грузинское правительство поддержало распоряжение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и восстановлении авиасообщения между странами.

Источник: издание "Эхо Кавказа" со ссылкой на главу МИД Илью Дарчиашвили, спикера парламента Шалву Папуашвили и заместителя министра экономики Мариам Квривишвили

Детали: По мнению чиновников, соответствующий шаг России "облегчит жизнь грузинским гражданам", пишет издание.

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Прямая речь Папуашвили: "Я думаю, международное сообщество, как и наше население, убедилось, что это наиболее правильный и добросовестный подход – с одной стороны, мы открыты для международных усилий, направленных на принуждение России к прекращению ее агрессивной войны в Украине путем ограничения санкциями. С другой стороны, мы не вводим дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения, потому что, конечно, Грузия по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией".

Больше деталей: Заместитель министра экономики уточнила, что авиакомпании и самолеты, которые находятся под санкциями, не будут оперировать в Грузии.

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" с объяснениями на эту тему.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Россия отменила запрет на авиарейсы в Грузию, действовавший с 2019 года, и таким образом открыла потенциальную возможность для возобновления авиасообщения между странами.
  • Также стало известно, что РФ с 15 мая отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в Россию на непродолжительное время.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России.

Темы: ГрузияРосcияПутин
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