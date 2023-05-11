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Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 03:43
Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

72-га окрема мотострілецька бригада РФ, частини якої були розгромлені під Бахмутом українськими захисниками з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, раніше вже двічі зазнавала нищівних поразок на Харківщині і Херсонщині.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Проблеми з боєздатністю російських військових, які посилюються через постійні атаки в районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі оборонятися від локальних українських контратак.

72-га окрема мотострілецька бригада РФ сама по собі є символом багатьох проблем, з якими постійно стикаються російські військові".

Деталі: Як наголошується у звіті, 7 серпня 2022 року аналітики ISW повідомляли, що 72-га окрема мотострілецька бригада формується в Оренбурзькій області РФ у складі 3-го армійського корпусу – нового формування, яке здебільшого складається з добровольчих батальйонів.

Зазначається, що у вересні 2022 року медіа повідомляли, що 3-й армійський корпус РФ розгорнувся в Харківській області, а також що український контрнаступ на Харківщині значною мірою знищив складові частини корпусу. Серед них, відзначається у звіті, ймовірно, була й 72-га окрема мотострілецька бригада.

В ISW також нагадали, що українські медіа припускали, що після українського контрнаступу на Харківщині вцілілі елементи 72-ї окремої мотострілецької бригади, ймовірно, були передислоковані до Миколаївської області, де зазнали втрат під час південного контрнаступу України в жовтні 2022 року.

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ISW не може підтвердити, де саме зараз перебувають підрозділи бригади. В інституті також не можуть підтвердити, куди передислокувалася 72-а бригада після відходу російських військ із західного берега Дніпра. Однак, відзначили аналітики, дуже ймовірно, що елементи 72-ї бригади, які нещодавно були передислоковані в район Бахмута, не діють там у повному складі.

"Залучення російським військовим командуванням на Бахмутському напрямку елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, разом з уже виснаженими елементами "Вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості, які вони можуть використати при обмежених контратаках", – наголошується у звіті.

Теми: БахмутРосіявійна
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