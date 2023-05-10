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Захисники розбили підрозділи 72-ї бригади РФ під Бахмутом: звільнили територію і набрали полонених

Альона Мазуренко Середа, 10 травня 2023, 09:54
Захисники розбили підрозділи 72-ї бригади РФ під Бахмутом: звільнили територію і набрали полонених
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Захисники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ, звільнили частину території і взяли в полон окупантів.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram, засновник полку "Азов" і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький у Telegram

Пряма мова Білецького: "В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади РФ. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади.

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Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий 3-ї штурмовий загін ВПК "Вагнер" поніс великі втрати.

Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ".

Деталі: Білецький повідомив, що для нього велика честь битися і командувати бійцями 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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Інформацію також раніше підтвердили в український бригаді: "Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності".

Захисники повідомили, що за дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях Бахмута, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. 

Дослівно 3 ОШБр: "Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян.

Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП".

Передісторія: 

  • 9 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що один із підрозділів Збройних сил РФ залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області. 
  • Пригожин стверджував: "втекли всі і оголили фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів".

Теми: Азов БілецькийБахмутвійна
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