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Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 03:43
Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, части которой были разгромлены под Бахмутом украинскими защитниками из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, ранее уже дважды терпела сокрушительные поражения на Харьковщине и Херсонщине.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Проблемы с боеспособностью российских военных, которые усиливаются из-за постоянных атак в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе обороняться от локальных украинских контратак.

72-я отдельная мотострелковая бригада РФ сама по себе является символом многих проблем, с которыми постоянно сталкиваются российские военные".

Детали: Как отмечается в отчете, 7 августа 2022 года аналитики ISW сообщали, что 72-я отдельная мотострелковая бригада формируется в Оренбургской области РФ в составе 3-го армейского корпуса – нового формирования, которое в основном состоит из добровольческих батальонов.

Отмечается, что в сентябре 2022 года медиа сообщали, что 3-й армейский корпус РФ развернулся в Харьковской области, а также что украинское контрнаступление на Харьковщине в значительной степени уничтожило составные части корпуса. Среди них, отмечается в отчете, вероятно, была и 72-я отдельная мотострелковая бригада.

В ISW также напомнили, что украинские медиа предполагали, что после украинского контрнаступления на Харьковщине уцелевшие элементы 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, были передислоцированы в Николаевскую область, где понесли потери во время южного контрнаступления Украины в октябре 2022 года.

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ISW не может подтвердить, где именно сейчас находятся подразделения бригады. В институте также не могут подтвердить, куда передислоцировалась 72-я бригада после ухода российских войск с западного берега Днепра. Однако, отметили аналитики, очень вероятно, что элементы 72-й бригады, которые недавно были передислоцированы в район Бахмута, не действуют там в полном составе.

"Привлечение российским военным командованием на Бахмутском направлении элементов формирования, которое потерпело два поражения подряд, вместе с уже истощенными элементами "Вагнера", вероятно, предоставляет украинским войскам возможности, которые они могут использовать при ограниченных контратаках", – отмечается в отчете.

Темы: БахмутРосcиявойна
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