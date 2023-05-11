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Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
Дональд Трамп. Фото CNN

Колишній президент США Дональд Трамп не зміг відповісти на тричі озвучене запитання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

Джерело: Трамп під час дебатів на телеканалі CNN

Пряма мова: "Я не думаю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати".

Деталі: Коли журналістка вдруге запитала, чи бажає він Україні перемоги, Трамп не дав прямої відповіді, а натомість сказав, що хоче, щоб "всі перестали вмирати".

"Я хочу, щоб вони перестали вмирати – і росіяни, і українці. І я зроблю це за 24 години", - заявив експрезидент США.

Після того, як журналістка втретє озвучила своє запитання, Трамп сказав, що хоче, щоби Європа "вкладала більше грошей" у підтримку України та "вирівнялася" зі США.

Нагадаємо: Дональд Трамп відмовився назвати президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки, за його словами, це могло би зашкодити переговорам з РФ.

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Теми: ТрампУкраїна
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