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Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
Дональд Трамп. Фото CNN

Бывший президент США Дональд Трамп не смог ответить на трижды озвученный вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины.

Источник: Трамп во время дебатов на телеканале CNN

Прямая речь: "Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать".

Детали: Когда журналистка во второй раз спросила, желает ли он Украине победы, Трамп не дал прямого ответа, а взамен сказал, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

"Я хочу, чтобы они перестали умирать – и русские, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа", – заявил экс-президент США.

После того, как журналистка в третий раз озвучила свой вопрос, Трамп сказал, что хочет, чтобы Европа "вкладывала больше денег" в поддержку Украины и "выровнялась" с США.

Напомним: Дональд Трамп отказался назвать президента РФ Владимира Путина военным преступником, поскольку, по его словам, это могло бы повредить переговорам с РФ.

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Темы: ТрампУкраина
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