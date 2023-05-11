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СБУ затримала таксиста, який навів ракету на багатоповерхівку Миколаєва

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 10:44
СБУ затримала таксиста, який навів ракету на багатоповерхівку Миколаєва
НАСЛІДКИ РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ В МИКОЛАЄВІ 13 ЖОВТНЯ, ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА СЄНКЕВИЧА

Служба безпеки затримала таксиста, який у жовтні минулого року навів російську ракету на багатоповерхівку в Миколаєві, внаслідок чого загинули 8 людей.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, російська спецслужба залучила його до співпраці у серпні минулого року. На нього звернули увагу через прокремлівську активність в одному з Telegram-каналів.

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Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тисяч грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

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Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Чоловіку повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Наразі він під вартою. Триває розслідування. 

 
 
 
 

Теми: Миколаївракетний ударСБУпрокуратура
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