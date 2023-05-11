СБУ задержала таксиста, который навел ракету на многоэтажку Николаева

ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРА ПО ЖИЛОМУ ДОМУ В НИКОЛАЕВЕ 13 ОКТЯБРЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

Служба безопасности задержала таксиста, который в октябре прошлого года навел российскую ракету на многоэтажку в Николаеве, в результате чего погибли 8 человек.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Николаевской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству в августе прошлого года. На него обратили внимание из-за прокремлевской активности в одном из Telegram-каналов.

Подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.

За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тысяч грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карточку.

Во время обыска по месту его жительства обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

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Мужчине сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование.