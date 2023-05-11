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На Камчатці 2 військових відправили до колонії за відмову воювати в Україні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 травня 2023, 12:31
На Камчатці 2 військових відправили до колонії за відмову воювати в Україні
Фото: Getty Images

На Камчатці в РФ військовий суд засудив до 2,6 років колонії загального режиму двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну в Україну.

Джерело: "Сибирь.Реалии"

Деталі: Зокрема військовий Олександр Степанов відмовився їхати в Україну 18 січня 2023 року, перебуваючи у штабі однієї з військових частин на Камчатці.

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Другий військовий Андрій Михайлов 21 січня відмовився виконувати аналогічний наказ командира, перебуваючи в клубі однієї з військових частин Петропавловська-Камчатського.

Їх визнали винними в невиконанні наказу командування в період мобілізації.

Повідомляється, що з вересня 2022 року до кінця квітня 2023 року в російські військові суди надійшло 1064 кримінальні справи щодо військових, які самовільно залишили місце служби, відмовилися виконувати наказ або дезертирували.

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У вересні 2022 року російськи диктатор Володимир Путін підписав закон про поправки до Кримінального кодексу, які збільшили тюремні строки за залишення місця служби і дезертирство в умовах бойових дій і мобілізації. Першу кримінальну справу було порушено в грудні 2022 року в Мурманську.

Що було раніше: У квітні CNN з посиланням на західних чиновників повідомляла, що Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.

Теми: РосіямобілізаціявійнаУкраїна
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