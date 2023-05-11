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На Камчатке 2 военных отправили в колонию за отказ воевать в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 11 мая 2023, 12:31
На Камчатке 2 военных отправили в колонию за отказ воевать в Украине
Фото: Getty Images

На Камчатке в РФ военный суд приговорил к 2,6 годам колонии общего режима двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну в Украину.

Источник: "Сибирь.Реалии"

Детали: В частности военный Александр Степанов отказался ехать в Украину 18 января 2023 года, находясь в штабе одной из воинских частей на Камчатке.

Второй военный Андрей Михайлов 21 января отказался выполнять аналогичный приказ командира, находясь в клубе одной из воинских частей Петропавловска-Камчатского.

Их признали виновными в невыполнении приказа командования в период мобилизации.

Сообщается, что с сентября 2022 года до конца апреля 2023 года в российские военные суды поступило 1064 уголовных дела в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, отказались выполнять приказ или дезертировали.

В сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.

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Что предшествовало: В апреле CNN со ссылкой на западных чиновников сообщала, что Кремль имеет проблемы с формированием "подготовленной военной силы", однако опасается запуска новой волны мобилизации в России из-за настроений населения.

Темы: РосcиямобилизациявойнаУкраина
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