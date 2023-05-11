Комітети Ради почали "анонсувати" події заднім числом – "ЧЕСНО"

Громадський рух ЧЕСНО зафіксував випадки, коли на сайтах комітетів повідомлення про події публікують заднім числом або в невідповідний час.

Джерело: колонка на "Українській правді" головної редакторки сайту "ЧЕСНО" Ірини Федорів

Деталі: Зокрема, це відбувається на сайті Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування, який очолює голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Анонс події, яка відбулася 3 квітня о 10:30, подали нібито в 12:30, тобто через дві години після початку.

Крім того, повідомлення з’явилося на сайті комітету навіть не в той самий день, а аж наприкінці квітня.

Водночас, анонс про подію був на загальному сайті Ради.

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Федорів вважає, що ці випадки яскраво свідчать, що через адміністративні панелі сайтів комітетів можна в довільний спосіб заливати інформацію заднім числом або в невідповідний час.

Дослівно: "В умовах закритості роботи Верховної Ради для суспільства вкрай важливо вчасно отримувати інформацію про події, особливо коли їх можна переглянути онлайн. Якщо ці анонси чи новини з’являються в невідповідний час, це свідчить про маніпулювання інформаційним полем".

Вона зазначає, що такі експерименти з сайтами відбуваються не лише в парламенті.

Дослівно: "Дуже б хотілося, щоб комітети Верховної Ради анонсували свої події, хай не десятками платних оголошень у Facebook, а бодай на своїх офіційних сайтах...

У червні Рух ЧЕСНО проведе повторний моніторинг діяльності комітетів і оприлюднить черговий антирейтинг. Важливо, щоб показники кожного комітету за цей час покращилися. І відповідальність за налагодження цієї роботи лежить на головах комітетів".