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Комитеты Рады начали "анонсировать" события задним числом – "ЧЕСНО"

Алена МазуренкоЧетверг, 11 мая 2023, 12:48
Комитеты Рады начали анонсировать события задним числом – ЧЕСНО

Общественное движение ЧЕСНО зафиксировало случаи, когда на сайтах комитетов сообщения о событиях публикуют задним числом или в неподходящее время.

Источник: колонка на "Украинской правде" главного редактора сайта "ЧЕСНО" Ирины Федорив

Детали: В частности, это происходит на сайте Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления, который возглавляет председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Анонс события, которое состоялось 3 апреля в 10:30, подали якобы в 12:30, то есть через два часа после начала.

Кроме того, сообщение появилось на сайте комитета даже не в тот же день, а только в конце апреля.

В то же время, анонс о событии был на общем сайте Рады.

Федорив считает, что эти случаи ярко свидетельствуют, что через административные панели сайтов комитетов можно произвольно заливать информацию задним числом или в неподходящее время.

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Дословно: "В условиях закрытости работы Верховной Рады для общества крайне важно вовремя получать информацию о событиях, особенно когда их можно посмотреть онлайн. Если эти анонсы или новости появляются в неподходящее время, это свидетельствует о манипулировании информационным полем".

Она отмечает, что такие эксперименты с сайтами происходят не только в парламенте.

Дословно: "Очень бы хотелось, чтобы комитеты Верховной Рады анонсировали свои события, пусть не десятками платных объявлений в Facebook, а хотя бы на своих официальных сайтах...

В июне Движение ЧЕСТНО проведет повторный мониторинг деятельности комитетов и обнародует очередной антирейтинг. Важно, чтобы показатели каждого комитета за это время улучшились. И ответственность за налаживание этой работы лежит на председателях комитетов".

Темы: Верховная Рада
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