"Машина часу" Верховної Ради: як комітети заливають дані про заходи заднім числом

Рух ЧЕСНО фіксує непоодинокі випадки, коли на сайтах комітетів повідомлення про події публікують заднім числом. Це відбувається, зокрема, на сайті Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування, який очолює голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Анонс події, яка відбулася 3 квітня о 10:30, додали заднім числом і чомусь нібито о 12:30. Хоча немає жодного сенсу анонсувати подію через дві години після початку.

Повідомлення з’явилося на сайті комітету навіть не в той самий день, а аж наприкінці квітня, після того, як наша організація опублікувала статтю щодо законопроєкту Дениса Шмигаля про "хрущовки" і правила їх знесення.

На цьому скріні чітко видно, що наприкінці квітня анонсу за 3 квітня немає. А якісне анонсування – це не просто вимоги громадського сектору, є окреме розпорядження голови Верховної Ради.

Зазначимо, що на загальному сайті Верховної Ради анонс про цю подію таки був. Але той, хто стежить за роботою окремого комітету, розраховує, що саме на його сайті він знайде інформацію про події та обговорення за цим профілем.

Якщо Мінекології проводить подію, а анонс є лише на сайті Кабміну, то це, погодьтеся, виглядає дуже дивно з точки зору інформування цільової аудиторії.

Тим більше що технологічна схема наповнення сайтів Верховної Ради, яку затвердив спікер Руслан Стефанчук, передбачає оприлюднення анонсів на сайтах комітетів.

Більше того, ми зафіксували, що на сайті з’явилася новина із заходу, який щойно розпочався, а наведена в ній цитата спікера насправді прозвучала лише через годину. Це стосуєься виступу ексголови цього комітету Андрія Клочка зі "Слуги народу". Ось видно, що він виступає об 11:27.

А на сайті новина з цитатою Клочка з’явилася на годину раніше.

Те саме може відбуватися і в інших комітетах, і Рух ЧЕСНО зазначив це у своїх рекомендаціях, які були розіслані десь півроку тому.

Ці випадки яскраво свідчать, що через адміністративні панелі сайтів комітетів можна в довільний спосіб заливати інформацію заднім числом або в невідповідний час.

В умовах закритості роботи Верховної Ради для суспільства вкрай важливо вчасно отримувати інформацію про події, особливо коли їх можна переглянути онлайн. Якщо ці анонси чи новини з’являються в невідповідний час, це свідчить про маніпулювання інформаційним полем.

І тут варто нагадати, що такі недоброчесні експерименти з сайтами відбуваються не лише в парламенті. Рух ЧЕСНО раніше писав про те, що містобудівній "реформі" (№ 5655), яка не підписана президентом, а відтак не вступила в дію, на домені Кабміну створили окремий сайт pro5655.gov.ua. Представниця "Голосу" Юлія Клименко звернулася до Кабміну, аби схожий сайт відкрили для іншого закону, який, до речі, вже підписаний і діє. Але за місяць цього так і не сталося. Отже, інструменти інформування діють не для всіх однаково.

Коли є проблеми з прозорістю комітетів, Рух ЧЕСНО комунікує з секретаріатами або головами комітетів. Важливо, щоб роботу сайтів та інших інформаційних майданчиків належним чином відлагодили.

Хоча є події за участю топполітиків і чиновників, які чудово анонсуються. Так, 11 травня відбудеться бізнес-форум, квиток на який коштує 8000 гривень. Ми зафіксували близько 30 рекламних оголошень у Facebook, зокрема з боку Конфедерації будівельників України. Тобто це те, що вигідно забудовникам.

Реклама продає квитки на подію, яка дасть зокрема і "нові впливові знайомства".

Дуже б хотілося, щоб комітети Верховної Ради анонсували свої події, хай не десятками платних оголошень у Facebook, а бодай на своїх офіційних сайтах. Виборці, звісно, квитки на такі події не купують. Але, зрештою, платники податків платять за цю роботу працівникам Верховної Ради і нардепам. І ця робота має бути якісною.

У червні Рух ЧЕСНО проведе повторний моніторинг діяльності комітетів і оприлюднить черговий антирейтинг. Важливо, щоб показники кожного комітету за цей час покращилися. І відповідальність за налагодження цієї роботи лежить на головах комітетів.

Ірина Федорів

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